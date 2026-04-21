Школьница выжила в Тюмени после того, как попала под грузовик

МАЗ на улице Широтной в Тюмени утром 21 апреля сбил 17-летнюю школьницу и остановился только тогда, девочка уже была под грузовиком. Пострадавшая рассказала, что думала водитель ее пропускает, так как он остановился перед выездом.

‎Предварительно, 64-летний водитель грузового автомобиля, выезжая из двора, не пропустил девочку. ‎Со слов водителя, он не видел школьницу, услышал, что ему стали сигналить другие водители и только тогда остановился, когда девочка уже была под грузовиком.

‎ По пояснениям девочки, она думала что водитель ее пропускает, так как он остановился перед выездом.

‎Школьница доставлена в больницу для обследования. ‎Обстоятельства ДТП выясняются.