Сотрудник МЧС в Тюмени откачал двух кошек, надышавшихся дымом при пожаре

На пожар 15 апреля в девятиэтажном многоквартирном доме № 220 на улице Республики в Тюмени сотрудники МЧС России спасли трех человек, еще восьмерых эвакуировали. Помимо помощи жильцам, тюменские огнеборцы вынесли из дыма еще и их питомцев.

Руслан Белоус, сотрудник 14-й пожарно-спасательной части 32-го ПСО областного главка МЧС России, вывел с верхних задымленных этажей женщину. После, огнеборец вынес на свежий воздух трех кошек. Двух из них пришлось откачивать – видео со спасением одного котика сегодня увидели пользователи соцсетей, восхитившись действиями тюменского спасателя.

В служебной практике Руслана Белоуса спасение животных – привычное дело. Собак, кошек и даже черепах – за 14 лет в пожарной охране, он вынес из дыма и огня более десятка. "Для сотрудников чрезвычайного ведомства спасение ближнего - не только профессиональный долг, но и смысл жизни, часть души", - отмечают в ГУ МЧС по ТО.