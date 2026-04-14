Жительницу тюменского села за езду на квадроцикле оштрафовали 45 тыс рублей

09:30 14 апреля 2026
Штраф в размере 45 тысяч рублей придется оплатить 36-летней жительнице Бердюжья за управление квадроциклом в пьяном виде.

Катание пьяной женщины на мотоцикле 9 марта прервали сотрудники Госавтоинспекции, водительских прав у нее никогда не было, а уровень алкоголя в крови на момент освидетельствования превышал допустимое значение более чем в три раза. 

В суде пишут, что при назначении наказания во внимание приняли все обстоятельства дела, включая наличие у нарушительницы малолетних детей.

