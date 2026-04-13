Тюменка "инвестировала" в мошенников 1,6 млн рублей

11:11 13 апреля 2026
За прошедшую неделю от действий телефонных и интернет-мошенников пострадал 41 житель Тюменской области, вместе они потеряли свыше 9 млн рублей, сообщили в облпрокуратуре.

Более прочих пострадала жительница Тюменского округа, которую мошенники убедили расстаться с 1,6 млн рублей, пообещав высокодоходное инвестирование. Прокуратура Тюменского района организовала надзор за ходом и результатами расследования уголовного дела, возбужденного по факту мошенничества.

