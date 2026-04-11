В Тобольске будут судить местного жителя по обвинению в публичном оправдании терроризма

41-летнего жителя Тобольска обвиняют в трех эпизодах публичного оправдания терроризма в интернете - с ноября 2023 по февраль 2025 года он раз в чат-сообществах публиковал комментарии, в которых поддерживал террористическую деятельность ВСУ и публично дискредитировал Вооруженные Силы Российской Федерации, пишет СУ СК по Тюменской области.

"Текстовые записи содержали признаки призывов к насильственным действиям и направлены на разжигание межнациональной розни и провоцирование агрессии по отношению к группе лиц, объединенных по национальному признаку. Преступная деятельность была выявлена и пресечена сотрудниками РУ ФСБ России по Тюменской области. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - указано в сообщении.