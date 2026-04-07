Два школьника с питбайка после аварии попали на больничные койки, родителям грозит штраф

11:18 07 апреля 2026
В селе Перевалово столкнулись питбайк и "Мицубиси Паджеро". Предварительно, "Мицубиси Паджеро" выезжал с прилегающей территории, 43-летний водитель не уступил дорогу питбайку, который ехал по главной дороге.

На питбайке ехали два 14-летних школьника без защитных шлемов. С ранениями они госпитализированы.

Решается вопрос о привлечении родителей водителя питбайка к административной ответственности за передачу управления транспортом лицу, не имеющему водительского удостоверения.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Госавтоинспекция призывает родителей не покупать детям питбайки и не оставлять транспорт без присмотра, а ключи от него в свободном доступе.

