В Тюмени проведут пасхальную ярмарку

11:31 07 апреля 2026
Пасхальная ярмарочная площадка с 8 до 17 часов будет работать 

11 апреля у выставочного центра на улице Севастопольской.

На ярмарке можно будет купить  разнообразную выпечку и кондитерские изделия, рыбную продукцию, продукцию пчеловодства, мороженые ягоды и дикоросы, яйцо, сухофрукты и другое, товары представят производители Тюмени и юга Тюменской области.

Ярмарку проводит администрация города Тюмени совместно с департаментом агропромышленного комплекса Тюменской области.

