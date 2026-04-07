В Тюмени проведут пасхальную ярмарку

Пасхальная ярмарочная площадка с 8 до 17 часов будет работать

11 апреля у выставочного центра на улице Севастопольской.

На ярмарке можно будет купить разнообразную выпечку и кондитерские изделия, рыбную продукцию, продукцию пчеловодства, мороженые ягоды и дикоросы, яйцо, сухофрукты и другое, товары представят производители Тюмени и юга Тюменской области.

Ярмарку проводит администрация города Тюмени совместно с департаментом агропромышленного комплекса Тюменской области.