Защиту от молний установят в сельской школе Тюменской области

Школу №1 в в селе Большое Сорокино по требованию прокуратуры и территориального подразделения пожарной инспекции оборудуют молниезащитой.

Здание школы эксплуатируется без системы молниезащиты, что создавало угрозу жизни и здоровья учащихся и персонала, а также способствовало возникновению аварийной ситуации во время гроз.

Прокуратура района внесла представление об устранении нарушений закона в адрес директора школы, но в установленный срок никто мер не принял - прокуратура через суд обязала школу оборудовать здание системой молниезащиты.

В настоящее время решение находится на исполнении.