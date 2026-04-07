Защиту от молний установят в сельской школе Тюменской области

12:16 07 апреля 2026
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Школу №1 в в селе Большое Сорокино по требованию прокуратуры и территориального подразделения пожарной инспекции оборудуют молниезащитой.

Здание школы эксплуатируется без системы молниезащиты, что создавало угрозу жизни и здоровья учащихся и персонала, а также способствовало возникновению аварийной ситуации во время гроз.

Прокуратура района внесла представление об устранении нарушений закона в адрес директора школы, но в  установленный срок никто мер не принял - прокуратура через суд обязала школу оборудовать здание системой молниезащиты.

В настоящее время решение находится на исполнении.

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Май, 2026