Защиту от молний установят в сельской школе Тюменской области

Школу №1 в в селе Большое Сорокино по требованию прокуратуры и территориального подразделения пожарной инспекции оборудуют молниезащитой.
Здание школы эксплуатируется без системы молниезащиты, что создавало угрозу жизни и здоровья учащихся и персонала, а также способствовало возникновению аварийной ситуации во время гроз.
Прокуратура района внесла представление об устранении нарушений закона в адрес директора школы, но в установленный срок никто мер не принял - прокуратура через суд обязала школу оборудовать здание системой молниезащиты.
В настоящее время решение находится на исполнении.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru