170 тысяч доз вакцины от клещевого энцефалита получила Тюменская область

Вакцинация от клещевого энцефалита продолжается в Тюменской области - в регион поступили вакцины для взрослых и детей за счёт областного бюджета. Сначала прививки сделают тем, кто работает на природе.

Всего доступно 110 тысяч доз вакцины для взрослых и 60 тысяч доз для детей, сообщили в региональном депздраве.

На 6 апреля в области было зарегистрировано 143 обращения граждан по поводу присасывания клещей, из них 37 - дети до 17 лет. С начала сезона, с 20 марта, случаи присасывания клещей зарегистрированы во всех муниципальных округах области. На 6 апреля случаев заболевания клещевым энцефалитом, клещевым боррелиозом не зарегистрировано.

Вакцинация является наиболее эффективным методом профилактики клещевого энцефалита.На понедельник было вакцинировано против клещевого вирусного энцефалита 22 889 человек, из них 11 103 - лица, относящиеся к профессиональным группам риска, 11 786 - дети до 14 лет, сообщал ранее Роспотребнадзор.