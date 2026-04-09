Мария Трофимова: "Абалак" оперативно преодолеет возникшие из-за пожара трудности

В ночь на 8 апреля в ресторане туристического комплекса "Абалак" произошел пожар, его работу пришлось приостановить для устранения последствий происшествия, местные и региональные власти выразили поддержку команде туркомплеса. "Хочу заверить всех, кто переживает из-за случившегося: возникшие трудности будут оперативно преодолены. Держу ситуацию на личном контроле", — сообщила директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова.

"Мы находимся в постоянном взаимодействии с собственниками туристического комплекса и оперативно получаем информацию. Понимаю, что данная ситуация вызывает вопросы у жителей и гостей региона, планировавших посещение, поэтому спешу сообщить актуальные данные: никто из гостей и сотрудников не пострадал. Угрозы для жизни и здоровья людей нет. Все гости комплекса были размещены в комфортабельной гостинице „Георгиевская“ города Тобольска", - сообщила Трофимова.

Работа комплекса временно приостановлена. Специалистами проводятся необходимые проверочные и восстановительные мероприятия. О сроках возобновления приема гостей будет сообщено дополнительно после завершения всех регламентных действий. Планируется, что комплекс начнет работу с понедельника. Кухня будет организована в одной из частей комплекса и сможет принимать до 50 человек одновременно.

"Не сомневаюсь в том, что все запланированные в Абалаке мероприятия обязательно состоятся, и произошедшее никак не отразится на уровне сервиса и комфорте гостей", - подчеркнула Трофимова.

