Более 140 присасываний клещей выявили в Тюменской области

10:39 07 апреля 2026
На 06 апреля в медицинских организациях области зарегистрировано 143 обращения граждан по поводу присасывания клещей, из них 37 - дети до 17 лет.

Первого клеща на человеке в этом году выявили 20 марта, теперь такие случаи присасывания зарегистрированы во всех муниципальных округах области.

На 6 апреля случаев заболевания клещевым энцефалитом, клещевым боррелиозом не зарегистрировано, сообщили в РПН.

