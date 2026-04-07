Более 140 присасываний клещей выявили в Тюменской области

На 06 апреля в медицинских организациях области зарегистрировано 143 обращения граждан по поводу присасывания клещей, из них 37 - дети до 17 лет.
Первого клеща на человеке в этом году выявили 20 марта, теперь такие случаи присасывания зарегистрированы во всех муниципальных округах области.
На 6 апреля случаев заболевания клещевым энцефалитом, клещевым боррелиозом не зарегистрировано, сообщили в РПН.
