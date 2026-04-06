В Тюмени будут судить молодую гадалку за обманные расклады на участника СВО

23-летнюю жительницу Тюмени обвиняют в мошенничестве после того, как она нагадала на 75 тысяч рублей супруге пропавшего без вести бойца, а ее предсказания не сбылись.

По версии следствия, в конце 2025 года гадалка сообщила в мессенджере своей клиентке, что ее пропал без вести в зоне СВО муж жив, но ранен. Она пообещала за деньги поставить "защиту" на мужа, направить молитву для него, сделать "откуп бойца", а также обряды по защите всей семьи, разблокировке книги гаданий.

За неделю гадалка вытянула с клиентки 75 тыс рублей, когда та поняла, что магия не работает, потребовала вернуть деньги, а девушка - новых переводов для завершения обряда. В итоге обманутой пришлось идти в полицию, после заявления гадалка вернула деньги, следствие по делу уже окончено и прокуратура передала его на рассмотрение по существу - этот "обряд" завершит Калининский райсуд.