Жителя Сургута задержали в Москве по делу о хищении у местной пенсионерки 25 млн рублей

Полиции Москвы удалось предотвратить передачу аферистам 25 млн рублей, принадлежащих пенсионерке. По подозрению в пособничестве телефонным мошенникам задержан житель Сургута, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По имеющимся данным, 81-летней москвичке поступило несколько звонков от неизвестных, которые представились работниками правоохранительного ведомства. Под вымышленными предлогами они убедили женщину обналичить накопления и передать их якобы сотруднику гос службы. Введенная в заблуждение гражданка отдала приехавшему мужчине 25 млн рублей.
В результате отработки оперативной информации полицейские задержали злоумышленника в Оружейном переулке столицы. Средства изъяты в полном объеме.
Молодой человек арестован, по инкриминируемой статье ему грозит до десяти лет лишения свободы.Следствие устанавливает все эпизоды и соучастников противоправной деятельности.
