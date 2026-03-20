Школьника на велосипеде сбили в Тюмени

09:25 20 марта 2026
Первый в этом году ребенок-велосипедист стал участником ДТП - 11-летний школьника на дороге вечером 19 марта сбил  автомобиль на Червишевском тракте, у дома №15/1, сообщили в ГАИ ТО.

‎Предварительно, велосипедист догонял друга и выехал с тротуара  на проезжую часть. Со слов 26-летнего водителя, мальчик неожиданно выехал на проезжую часть, он  не успел вовремя среагировать и затормозить.

Мальчик ехал без средств индивидуальной защиты, в столкновении с автомобилем он получил травму и доставлен больницу.

Госавтоинспекция рекомендует родителям повторить с детьми ПДД перед тем, как они начнут выезжать на улицы на велосипедах, самокатах, электросамокатах.

Теги: ДТП , велосипеды
