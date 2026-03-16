Почти на 8% выросло число вооруженных преступлений в Тюменской области

09:55 16 марта 2026
В 2025 году на территории региона возросло число преступлений, совершенных с использованием оружия на 7,8%. Принятыми мерами удалось повысить показатель их раскрываемости до 71,7%. Одновременно отмечается снижение результатов работы по выявлению преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, на 26%.

Вопросы эффективности и результативности работы правоохранительных органов по противодействию незаконному обороту оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ обсудили в прокуратуре Тюменской области на заседании межведомственной рабочей группы по вопросам раскрытия и расследования тяжких и особо тяжких преступлений, противодействия организованной преступности и розыскной работы. 

По итогам совещания выработан комплекс организационных и практических мер, направленных на активизацию работы и повышение уровня межведомственного взаимодействия в обозначенной сфере, сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

