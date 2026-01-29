Круглосуточную горячую линию запустили из-за массового недомогания детей в Онохино

Фото из архива депздрава ТО

Департамент здравоохранения Тюменской области открыл горячую линию для пациентов с симптомами кишечной инфекции, получить консультацию по телефону +7 (3452) 270-331 можно круглосуточно. При обнаружении симптомов кишечной инфекции (рвота, диарея, боль в животе, высокая температура) необходимо сразу обратиться за медицинской помощью в Онохинскую врачебную амбулаторию в кабинет неотложной помощи по адресу: с. Онохино, ул. Советская, д.10/2, телефон: +73452560133, или вызвать бригаду неотложной помощи по номеру 103.

О вспышке в Онохино сообщили в информацентре правительства 29 января. В РПН уже начали эпидрасследование - в школе, учащиеся которой массово жалуются на симптомы кишечной инфекции, берут пробы, чтобы установить причину их недуга. прокуратура проводит свою проверку. СК затребовал материалы проверки у полиции для продол

По информации правительства Тюменской области в селе Онохино выявлены факты массового ухудшения состояния здоровья детей с признаками кишечной инфекции. Прокуратура Тюменской области поручила прокурору Тюменского района провести проверку по данному факту, в ходе которой установить причины и условия произошедшего.