Дети под Тюменью массово заразились похожей на кишечную инфекцией

В связи с выявленными в селе Онохино фактами массового ухудшения состояния здоровья детей с внешними признаками кишечной инфекции сформированы медицинские бригады в составе врача-педиатра и врача-инфекциониста. Сотрудники департамента здравоохранения Тюменской области совместно с Управлением Роспотребнадзора осуществляют полный контроль над оказанием необходимой медицинской помощи населению и проводят противоэпидемические мероприятия, сообщили в правительстве Тюменской области.

В ближайшие часы будет организована работа круглосуточной горячей линии для консультирования пациентов с симптомами кишечной инфекции.

Жителям села при обнаружении симптомов кишечной инфекции (рвота, диарея, боль в животе, высокая температура) следует сразу обратиться в кабинет неотложной помощи местной амбулатории, позвонить по тел.: +73452560133 или вызвать бригаду неотложной помощи по номеру 103.