Более 4,2 тысячи пожаров произошло в Тюменской области за 2025 год

В 2025 году в Тюменской области зарегистрировано более 4,2 тысячи пожаров, в них погибло 98 человек, в том числе один ребенок, травмы различной степени тяжести получил 121 человек, из них 15 детей, наибольшее количество пожаров зарегистрировано в жилом фонде, сообщили в ГУ МЧС по Тюменской области.

Основными причинами возникновения пожаров в 2025 году стали неосторожное обращение с огнём (61,2%), неисправность электрооборудования (23,1%), неисправность печей (5,4%).