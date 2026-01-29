В тюменском правительстве озвучили основные факты по паводку на реке Ишим в 2025 году

Фото из архива редакции

В 2025 году на реке Ишим Тюменской области подъем воды был третьим по масштабности за всю историю наблюдений в последние десятилетия, но благодаря накопленному предыдущими годами опыту и качественной подготовке к встрече стихии, паводок прошел штатном режиме, ни один жилой дом от воды не пострадал, сообщил губернатор Александр Моор на заседании по подведению итогов работы территориальной системы РСЧС.

Александр Моор:

Мы с вами можем с уверенностью сказать, что прошедший год продемонстрировал эффективность территориальной подсистемы РСЧС. Благодаря современно принятым мерам и оперативному реагированию на угрозы нам удалось сохранить устойчивость экономики Кемеровской области. Мы с вами минимизировали риски природных пожаров и наводнений для жителей и муниципалитетов региона. Весной прошлого года у нас с вами не было ни одного подтопленного жилого дома. ... Для сторонних наблюдателей, уверен, паводок прошел практически незамеченным, практически в штатном режиме. Все потому, что мы с вами не ждали милости от природы - действовали на опережение, опираясь на богатый накопленный опыт предыдущих лет. Мы с вами сделали дополнительные защитные сооружения, усилили действующие, где нужно расчистили берега реки Ишим и даже почистили русло. Ну, сразу, конечно, можно сказать, что в прошлом году информация о возможном высоком паводке была получена нами заранее, что давало нам время в спокойном режиме и темпе подготовиться.

В 2025 году в связи с прогнозами по паводку с 1 мая был введен режим ЧС на территории Абатского, Викуловского, Казанского, Ишимского районов и Ишим. По данным ГУ МЧС региона, для проведения аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных работ от функциональной и территориальной подсистем РСЧС были приведены в готовность более 10 тыс. человек, 3 тыс. единиц техники, 7 единиц авиатехники, 150 плавсредств. В период прохождения весеннего половодья подверглись затоплению 55 населённых пунктов в 11 муниципальных образованиях. 17 января 2026 году режим ЧС отменен в связи с тем, что в полном объеме проведены все мероприятия по ликвидации последствий паводка.