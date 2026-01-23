В Тюмени будет судить обманувшую 20 крымчан суррогатную мать

Прокуратура Симферополя утвердила заключение по уголовному делу в отношении жительницы Тюмени, которая 20 гражданам пообещала как суррогатная мать выносить их детей, судить ее будут в Тюмени.

Установлено, что женщина зарегистрировалась на одном из сайтов и сообщала о готовности за деньги вступить в программу суррогатного материнства, обещая выносить ребенка генетических родителей. После получения от 20 граждан более 5,4 млн рублей женщина потратила деньги по своему усмотрению. Ее противоправные действия были выявлены сотрудниками органов внутренних дел. сообщили в пресс-службе крымской проуратуры.