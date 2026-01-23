Водитель легкового авто погиб при столкновении с рейсовым автобусом на трассе Шадринск-Ялуторовск

В Исетском округе на 132-м километре региональной автодороги Шадринск-Ялуторовск столкнулись автомобиль "ФАВ Беструн" и автобус. Предварительно, 59-летний водитель на автомобиле выехал на полосу встречного движения. Он погиб в ДТП.

Рейсовый автобус ехал по маршруту Кировский-Коммунар-Исетское, в салоне находился один пассажир, он и водитель автобуса не пострадали, сообщили в ГАИ ТО.

по данным МЧС, столкновение произошло накануне в седьмом часу вечера, деблокирование погибшего провели сотрудники 145-й пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России по Тюменской области, на месте ДТП работали 6 сотрудников и 1 единица техники подразделений областного главка МЧС России.

Прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения. Ход и результаты процессуальной проверки поставлены на контроль.