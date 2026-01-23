Более 5 тысяч пачек сигарет без акцизов изъяла полиция у жителя Тюменской области

09:03 23 января 2026
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Полиция задержала 44-летнего жителя Ялуторовска, который хранил в своем гараже табачную продукцию разных наименований без акцизных марок Российской Федерации. В присутствии понятых коробки с более пятью тысячами пачками сигарет на сумму около 700 тысяч рублей были изъяты.

Прежде не судимый и безработный гражданин рассказал, что сигареты он купил у незнакомца в Исетском округе. Оперативники установили, что товар он сбывал простым покупателям и местным предпринимателям для перепродажи.

Возбуждено уголовное дело, максимальное наказание по статье - до трех лет лишения свободы. Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается, сообщили в УМВД по ТО.

Теги: Ялуторовск , контрафакт , полиция , сигареты
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Февраль, 2026