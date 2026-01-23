Более 5 тысяч пачек сигарет без акцизов изъяла полиция у жителя Тюменской области

Полиция задержала 44-летнего жителя Ялуторовска, который хранил в своем гараже табачную продукцию разных наименований без акцизных марок Российской Федерации. В присутствии понятых коробки с более пятью тысячами пачками сигарет на сумму около 700 тысяч рублей были изъяты.
Прежде не судимый и безработный гражданин рассказал, что сигареты он купил у незнакомца в Исетском округе. Оперативники установили, что товар он сбывал простым покупателям и местным предпринимателям для перепродажи.
Возбуждено уголовное дело, максимальное наказание по статье - до трех лет лишения свободы. Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается, сообщили в УМВД по ТО.
