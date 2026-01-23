Тюменцам сообщили, где работают новые камеры фиксации нарушений ПДД

В Тюменской области 23 января заработали новые камеры фиксации нарушений ПДД. Они будут выявлять нарушения скоростного режима, нарушения правил применения ремней безопасности как водителями, так и пассажирами, нарушения правил пользования водителем мобильным телефоном, езду без включенных фар ближнего света, езду без включенных фар в ночное время суток

Камеры установлены и работают на опасных участках дорог:

📍 Тюмень - Боровский - Богандинский 1 км: ограничение скорости 60 км/час;

📍 Тюмень - Аэропорт 7 км: ограничение скорости 90 км/час;

📍 обход Тюмени 2 км: ограничение скорости 60 км/час;

📍 обход Тюмени 6 км: ограничение скорости 90 км/час;

📍 обход Тюмени 17 км: ограничение скорости 60 км/час;

📍 обход Тюмени 23 км: ограничение скорости 90 км/час;

📍 подъезд к с. Луговое 2 км: ограничение скорости 60 км/час;

📍 Тюмень - Салаирка - гр. Свердловской обл. 0 км: ограничение скорости 60 км/час;

📍 Тюмень - Салаирка - гр. Свердловской обл. 10 км: ограничение скорости 90 км/час;

📍 Тюмень - Салаирка - гр. Свердловской обл. 18 км.: ограничение скорости 60 км/час.

В 2026 году на дорогах региона установят 101 комплекс фотовидеофиксации. 36 стационарных - в Тюмени, Ишиме, Заводоуковске и Тобольске, 56 передвижных комплексов на автомобильных дорогах регионального, межмуниципального значения и 9 передвижных комплексов на федеральных трассах, сообщили в информцентре правительства ТО.