Тюменский депутат предложил назвать одну из улиц Тюмени именем Жириновского

Депутат Тюменской гордумы Дмитрий Ошурков предлагает назвать одну из безымянных улиц Тюмени именем Владимира Жириновского - известного политика и основателя Либерально-демократической партии России, это предложаение будет рассмотрено на очередном заседании комиссии по присвоению, изменению, аннулированию наименований элементов планировочной структуры и элементов улично-дорожной сети в границах города.

Улица имени Жириновского может появиться на территории планировочного района № 14 "Мысовский". До 5 февраля желающие выразить мнение по этому вопросу могут обратиться по адресу: г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 24, каб. 330 (секретарь комиссии: Улесова Наталья Викторовна), тел. 51-00-94, e-mail: UlesovaNV@tyumen-city.ru.