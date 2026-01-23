Два человека погибли при пожаре в Тюмени в нежилом доме

08:46 23 января 2026
На улице Орловской сгорел деревянный нежилой дом, в нем погибли два человека.

Сообщение о пожаре в доме №12 на улице Орловской поступило в 2:15 23 января, на момент прибытия пожарных он весь был охвачен огнем. На месте вызова работали 15 сотрудников подразделений МЧС, было задействовано 4 единицы техники. Причина происшествия устанавливается, сообщает ГУ МЧС по ТО.

 

