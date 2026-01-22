Более 50 человек погибло на пожарах в Югре в 2025 году

Фото @mchs86UGRA

С января по декабрь в Ханты-Мансийском автономном округе зарегистрировано 1968 пожаров, в них погибло 54 человека, в том числе 8 детей, 75 человек получили травмы, в том числе 4 ребёнка, спасено 255 человек, в том числе 61 ребенок, эвакуировано с места пожара 5822 человека, в том числе 2114 детей, сообщает ГУ МЧС округа.

В сравнении с 2024 годом число пожаров снизилось на 4,6%, число погибших выросло на 3,8%, в том числе детей в 2,6 раза, травмированных больше на 7,1%, травмированных детей - в 2 раза.

За 2025 год наибольшее количество пожаров зарегистрировано в декабре – 229 пожаров. Наименьшее количество пожаров зарегистрировано в апреле – 130 пожаров. За последние 5 лет наибольшее число пожаров – в среднем 269 пожаров, пришлось на май, наименьшее число пожаров пришлось на март – в среднем 151 пожар.

Основное количество пожаров – 1020 пожаров (51,8% от общего количества пожаров), а также погибших (51 человек или 94,4% от общего количества погибших) и травмированных людей (58 человека или 77,3% от общего количества травмированных) зарегистрированы на объектах жилого сектора.

Основными причинами пожаров на объектах жилого сектора стали:

▪ нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования – 57,5%;

▪неосторожное обращение с огнем – 19,5%;

▪нарушение правил устройства и эксплуатации печей – 15,0%;

▪поджог – 3,8%.