Сотрудники автосалона Тюмени обманули покупателей на 6 млн рублей

В Тюмени по статье о мошенничестве будут судить четверых сотрудников автосалона, которые с февраля 2022 года по июнь 2023 убеждали покупателей приобретать в кредиты автомобили по завышенным ценам, от их действий пострадали 9 человек, ущерб оценивается в 6 млн рублей, сообщили в прокуратуре.
По версии следствия, фигуранты они заманивали в автосалон покупателей рекламой о продаже автомобилей по низким ценам, а после демонстрации авто затягивали продажу под различными предлогами и в конце убеждали покупателей взять другие автомобили, находящиеся в автосалоне на якобы выгодных условиях. В итоге продаваемые автомобили оформлялись в кредит по завышенным ценам, ориентированным на максимально одобренную банком для покупателя сумму.
Организатор преступления, разработавший криминальную схему хищения денег, не установлен, уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.
В отношении участника преступной группы, заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве, уголовное дело также направлено в суд.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru