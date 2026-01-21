Сотрудники автосалона Тюмени обманули покупателей на 6 млн рублей

10:39 21 января 2026
В Тюмени по статье о мошенничестве будут судить четверых сотрудников автосалона, которые с февраля 2022 года по июнь 2023 убеждали покупателей приобретать в кредиты автомобили по завышенным ценам, от их действий пострадали 9 человек, ущерб оценивается в 6 млн рублей, сообщили в прокуратуре.

По версии следствия, фигуранты они заманивали в автосалон покупателей рекламой о продаже автомобилей по низким ценам, а после демонстрации авто затягивали продажу под различными предлогами и в конце убеждали покупателей взять другие автомобили, находящиеся в автосалоне на якобы выгодных условиях. В итоге продаваемые автомобили оформлялись в кредит по завышенным ценам, ориентированным на максимально одобренную банком для покупателя сумму.

Организатор преступления, разработавший криминальную схему хищения денег, не установлен, уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство. 

В отношении участника преступной группы, заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве, уголовное дело также направлено в суд.

