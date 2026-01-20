Около 60 детей-пешеходов пострадали от наезда транспорта в Тюмени за год

В 2025 году на пешеходных переходах в Тюменской области сбиты и получили ранения 56 детей. Из общего числа 12 ДТП произошло на безопасных маршрутах школьников, все они из-за нарушения ПДД водителями, не пропустившими детей на пешеходных переходах. В 2026 году наряды ДПС продолжат работать у образовательных учреждений, сказал начальник Управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер.

Сотрудники Госавтоинспекции регулярно проводят с водителями массовую разъяснительную работу, а во время "школьного часа" несут службу, в первую очередь, у тех образовательных учреждений, где зафиксированы наезды на юных пешеходов. В школах проводятся уроки дорожной безопасности. Автоинспекторы объясняют, как правильно перейти дорогу, чтобы не стать участником ДТП, призывают детей быть внимательными, убедиться, что водитель их пропускает и не использовать во время перехода мобильные телефоны и наушники, которые мешают оценивать дорожную обстановку.

"Мы и дальше будет контролировать предоставление преимущества пешеходам на "зебрах"", - подчеркнул Андрей Миллер.