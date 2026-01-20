18 пожаров в Тюменской области за январь произошло из-за печей

Фото ГУ МЧС по ТО

Всего с начала 2026 года на территории региона зарегистрировано 18 пожаров, причиной которых стали печи, сообщили в ГУ МЧС по Тюменской области.

Так, 18 января из-за нарушения правил устройства и эксплуатации печи горели дома в Бердюжье, в селе Зиново Ялуторовского округа, 19 января - в селе Шаблыкино Ишимского округа и в СНТ "Спутник" Тюмени.

Основными нарушениями при эксплуатации отопительных печей являются: отсутствие или недостаточные отступки и разделки от печей и дымоходов, что может привести к загоранию деревянных конструкций здания; перекаливание печей; использование для растопки печей легковоспламеняющихся и горючих жидкостей; оставление без присмотра топящихся печей.

Главное управление МЧС России по Тюменской области настоятельно рекомендует:

✅ регулярно осуществлять проверку и ремонт систем печного отопления;

✅ при устройстве печей, особое внимание уделять противопожарным разделкам, отступкам, а также проведению очистки дымоходов печей;

✅ ни в коем случае не оставляйте топящиеся печи без присмотра и не поручайте надзор за ними детям.