Московский музей дизайна откроет в Тобольске выставку "Век пластика"

В Тобольске 13 марта откроется выставка "Век пластика" — проект Московского музея дизайна, созданный при поддержке программы социальных инвестиций СИБУРа "Формула хороших дел".

На экспозиции будут представлены ключевые работы 50 российских и зарубежных дизайнеров, рассказывающие об истории и возможностях пластика как важнейшего материала XX и XXI веков. Соорганизатором выставки выступает Детская школа искусств имени Алябьева.

Выставка "Век пластика" ставит перед собой важную задачу — познакомить зрителей с той огромной ролью, которую сыграл пластик в развитии культуры от начала прошлого столетия до наших дней. Через лучшие образцы мирового и российского дизайна экспозиция покажет, как пластик воплотился в предметах, изменивших облик времени и ставших символами своих эпох. Среди них — миниатюрный транзисторный радиоприёмник "Микро", абонентский громкоговоритель "Сфера", культовый Panton Chair, печатная машинка Valentine, яркая советская неваляшка, а также работы современных российских дизайнеров, например, Eburet, Карим Рашид, Студия Артемия Лебедева, Recycle Object, Qullar и другие.

Посетить выставку можно с 14 марта по 19 июля.