Девушка из Тюмени нечаянно проглотила зубную щетку

19-летняя тюменка во время чистки зубов неожиданно проглотила зубную щетку целиком - мать немедленно вызвала бригаду скорой медицинской помощи, прибывшие медики предварительно диагностировали инородное тело желудочно-кишечного тракта и в стабильном состоянии транспортировали пациентку в больницу и оказали ей помощь - на данный момент у девушки все хорошо, сообщили в депздраве.

Наталья Жарикова, фельдшер бригады скорой медицинской помощи:

Во многих случаях проглоченные предметы выходят из организма естественным путем, но те, что задерживаются, создают риск осложнений. Крайне опасными считаются инородные тела с острыми, режущими или неровными краями, батарейки и магнитные предметы. Они могут проколоть или порвать стенки пищевода, желудка или кишечника, вызвать ожоги с последующей перфорацией. Это приводит к внутреннему кровотечению, перитониту, а также является причиной возникновения кишечной непроходимости, что требует экстренного хирургического вмешательства. Поэтому важна своевременная и профессиональная диагностика.

Крайне опасными являются симптомы, указывающие на то, что предмет попал в дыхательные пути, а не в пищевод: затруднение дыхания, посинение губ и кожи, невозможность говорить или издавать звуки. Это состояние требует немедленного вызова скорой помощи по номеру 103 или 112 и, если человек не может дышать, следует применить прием Геймлиха, напоминают медики.