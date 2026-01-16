Более 17,4 млн рублей похитили владельцы маршруток из бюджета Тюмени

С июля 2021 года по октябрь 2022 года группа из 14 человек, в состав которой вошли владельцы маршрутных автобусов и кондукторы, с помощью дубликатов транспортных карт льготников похитили из бюджета Тюмени свыше 17,4 млн рублей. Расследование завершено и дело передано в суд, сообщили в облпрокуратуре.

Участники преступления обвиняются по статье о мошенничестве при получении выплат путем представления заведомо ложных сведений, им грозит до 10 лет лишения свободы.

Как пояснили в прокуратуре, организатор схемы заранее приобрел специальное оборудование, на котором были изготовлены дубликаты транспортных карт, утерянных гражданами в автобусах и полученных обманным способом от знакомых. Через терминалы оплаты в маршрутных автобусах соучастники фиксировали ложные поездки, затем предоставляли сведения о таких поездках в городской департамент транспорта и дорожной инфраструктур для возмещения расходов на оплату проезда льготных категорий граждан в виде субсидии.

Причиненный ущерб частично возмещен - свыше 4 млн рублей.По делу заявлен гражданский иск, на имущество обвиняемых, в том числе автобусы, наложен арест.