Два человека погибли в Заводоуковском округе при пожаре в жилом доме

09:02 15 января 2026
Два человека погибли при пожаре в частном жилом доме в селе Старая Заимка на улице Клубной, причина происшествия устанавливается, сообщили в ГУ МЧС по ТО.

Пожар в деревянном доме произошел поздним вечером 14 января, на его ликвидации работали 7 сотрудников Главного управления МЧС России по Тюменской области и областной противопожарной службы, было задействовано 4 единицы техники.

Теги: МЧС , погибшие , пожары
