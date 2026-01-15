Два человека погибли в Заводоуковском округе при пожаре в жилом доме

Два человека погибли при пожаре в частном жилом доме в селе Старая Заимка на улице Клубной, причина происшествия устанавливается, сообщили в ГУ МЧС по ТО.

Пожар в деревянном доме произошел поздним вечером 14 января, на его ликвидации работали 7 сотрудников Главного управления МЧС России по Тюменской области и областной противопожарной службы, было задействовано 4 единицы техники.