Тюменские пожарные вынесли из горящего автосервиса 30 баллонов с газом

Пожар в автосервис на улице Пышминской произошел утром 14 января, чтобы не допустить распространения огня на жилые дома пожарные вынесли из здания 30 газовых баллонов. Пострадавших нет.

В 7:00 14 января 2026 года поступило сообщение о пожар на ул. Пышминская, 128. На месте вызова работали 34 сотрудника подразделений Главного управления МЧС России по Тюменской области, было задействовано 6 единиц основной техники. Причина пожара устанавливается.

Заместитель начальника 32 ПСО Главного управления МЧС России по Тюменской области Иван Шешуков рассказал, что горел сервис газобаллонного оборудования, сгорели три автомобиля, площадь тушения 360 квадратных метров.