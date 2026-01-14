Глава СК ждет доклад по делу о взрыве газа в частном доме Тобольска, из-за которого семья потеряла ребенка

09:30 14 января 2026
В Информационный центр СК России обратилась жительница Тюменской области по вопросу несогласия с ходом установления обстоятельств гибели ее семилетнего племянника и травмирования невестки в Тобольске. В марте 2025 года в частном доме произошел хлопок бытового газа, в результате чего мальчик скончался от полученных травм, а женщина получила ожоги. До настоящего времени никто к ответственности не привлечен. 

В СУ СК России по Тюменской области расследуется уголовное дело.Ранее Бастрыкин ставил его на контроль в центральном аппарате ведомства. Руководителю СУ СК России по Тюменской области Кублякову поручено принять меры к завершению расследования уголовного дела в кратчайшие сроки и представить доклад.

Теги: Тобольск , взрыв , газ
