Жительница Тюмени перевела мошенникам 2,2 млн рублей

За новогодние праздники от действий телефонных и интернет-мошенников пострадало 37 жителей Тюменской области, в целом они потеряли более 14 млн рублей, 2,2 из общей суммы мошенникам "подарила" женщина из Тюмени.

Неизвестный, позвонив на сотовый телефон жительницы областного центра, представившись сотрудником Центрального банка России, ввел ее в заблуждение и под предлогом предотвращения несанкционированного оформления кредита убедил потерпевшую перечислить на подконтрольный ему счет 2,2 млн рублей. Прокуратура Центрального административного округа г. Тюмени организовала надзор за ходом и результатами расследования уголовного дела, возбужденного по данному факту мошенничества.