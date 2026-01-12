Двенадцать человек погибли в ДТП на дорогах Тюменской области с 1 января

С начала года в регионе произошло 63 ДТП, в них погибли 12 человек, в том числе двое детей, 133 человека получили ранения, каждый четвертый раненый в дорожных авариях - ребенок, сообщили в ГАИ ТО.
Со слов начальника управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрея Миллера число ДТП и погибших в них людей идентично показателям за эти же дни 2024 года, а травмированных в этом году больше на 27,5%. Два человека погибли в Тюмени и Ишиме, все остальные - на федеральных и региональных автодорогах.
Причинами трагедий на трассах стали нарушение правил обгона, опасный выезд на встречную полосу и ошибки в выборе скорости в дальних поездках.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru