Неудачный обгон привёл к ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск

14:38 24 декабря 2025
Утром 23 декабря на 945-м километре автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск 29-летняя женщина за рулём Volkswagen при обгоне не убедилась в безопасности манёвра и столкнулась со встречной Toyota. От удара переднее колесо Volkswagen отбросило на обочину, где его переехал автомобиль Kia.

В результате аварии травмы получили два пассажира Toyota. Госавтоинспекция Югры напоминает водителям о необходимости быть предельно внимательными при обгоне и строго соблюдать правила дорожного движения.

NewsProm.ru

