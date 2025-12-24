Пропавшего в октябре подростка разыскивают в Тюменской области

11:55 24 декабря 2025
В Ишимском районе устанавливается местонахождение жителя деревни Синицына Кирилла Сергиевича, который пропал в ночь на 27 октября 2025 года.

По факту безвестного исчезновения юноши 2007 года рождения, уроженца деревни Синицына Ишимского района, возбуждено уголовное дело.

 Установлено, что 27 октября около 2:30 Сергиевич вышел из кальян-бара в городе Ишиме по улице Полины Осипенко, направился в деревню Синицына и пропал. На вид ему 15-18 лет, рост  около 175 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы  прямые темно-русые, картавит. Был одет: черная куртка, черная кофта с капюшоном, черные штаны, серые кроссовки.

Следствие обращается к гражданам, которым что-либо известно о судьбе молодого человека с просьбой, сообщить  информацию по тел: +7(993)-541-94-33,  8(904)491-43-25 (дежурный СУ СК России)  или 02. Анонимность гарантируется.

