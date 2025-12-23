Мошенники не дремлют: жители региона за неделю потеряли более 24 млн рублей

За последнюю неделю 59 жителей региона стали жертвами телефонных и интернет-мошенников. Как сообщает прокуратура Тюменской области, общий ущерб от действий злоумышленников превысил 24 миллиона рублей.
Самая крупная сумма составила 3,6 миллиона рублей - жительнице Тюменского района позвонили злоумышленники, представились сотрудниками правоохранительных органов и убедили перевести деньги на их счета.
Власти напоминают о необходимости быть бдительными при общении с незнакомцами по телефону и в интернете.
