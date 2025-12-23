В Тюмени усилили контроль дорог у школ после ДТП с ребенком

11:24 23 декабря 2025
В Тюмени сотрудники Госавтоинспекции дежурят на пешеходных переходах возле школ, в том числе у школы №25, где несколько дней назад на "зебре" был сбит ребенок.

19 декабря 16-летняя школьница была сбита автомобилем "Чери" на нерегулируемом пешеходном переходе на ул. Грибоедова, 3. 39-летний водитель не заметил вовремя школьницу, переходившую дорогу по "зебре". В результате аварии девочка получила ушибы. 

Автоинспекторы напоминают водителям о необходимости заранее снижать скорость перед переходами. А родителям стоит напомнить своим детям о том, что дорога - объект повышенной опасности.

Фото ГИБДД Тюменской области

