Житель тюменского села отсудил у "Магнита" 350 тыс рублей за травму на скользком полу

По иску прокурора Аромашевского района магазин "Магнит" выплатит инвалиду 350 тысяч рублей за травму ноги, котрую он получил при падении на скользкой кафельной плитке.

В январе 2025 года пенсионер и инвалид 3 группы пришел за покупками в "Магнит" села Аромашево. При входе в магазин он поскользнулся на скользкой кафельной плитке и, потеряв равновесие, упал.В результате - закрытый оскольчатый перелом левой бедренной кости.

Проверкой установлено, что администрация общества, непосредственно осуществлявшего розничную торговлю в магазине, не использовала контрастную маркировку на ступеньке и полу магазина, не обеспечив безопасность посетителей. Прокурор района, действуя в интересах местного жителя, обратился в суд с иском о взыскании с общества компенсации морального вреда. Голышмановский районный суд заявленные требования удовлетворил и взыскал 350 тыс. рублей, сообщили в облпрокуратуре.