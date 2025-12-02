Два пешехода за одно утро попали под колеса автомобилей в Тюмени

Утром во вторник на улице Тимофея Чаркова в Тюмени 80-летнего мужчину, пересекавшего дорогу вне пешеходного перехода сбил Nissan, на улице Магнитогорской на зебре сбита 48-летняя женщина.
как сообщили в ГАИ ТО, у пенсионера травма, женщина с тяжелыми травмами доставлена в больнице.
Обстоятельства ДТП выясняются.
Накануне в регионе в шести дорожно-транспортных происшествий ранения получили 10 человек, в том числе три пешехода.
