Тюменец поджег дом с запертыми в нем бывшей женой, дочерью и зятем

Житель Тюменского района в сентябре 2025 года решив, видимо, поставить точку в затянувшемся конфликте с бывшей семьей, решил их сжечь - следствие по делу уже завершено, далее суд определит степень его вины и меру наказания.

Мужчину обвиняют в покушении на убийство трех человек путем поджога жилого дома. Причиной этому стал длительный бытовой конфликт и личные неприязненные отношения к бывшей жене.

По версии следствия, вечером 6 сентября он пришел к частному дому в селе Мальково, в котором проживала и в тот момент спали экс-супруга, их совместная взрослая дочь со своим сожителем. Мужчина закрыл на входную дверь дома на навесной замок и поджёг строение спичками. Убедившись, что дом горит, он скрылся с места преступления. Обреченных на гибель спасли соседи - они потушили пожар и помогли им выбраться, сообщили в СУ СК по Тюменской области.