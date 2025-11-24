Тюменец поджег дом с запертыми в нем бывшей женой, дочерью и зятем

12:36 24 ноября 2025
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Житель Тюменского района в сентябре 2025 года решив, видимо, поставить точку в затянувшемся конфликте с бывшей семьей, решил их сжечь - следствие по делу уже завершено, далее суд определит степень его вины и меру наказания.

Мужчину обвиняют в покушении на убийство трех человек путем поджога жилого дома. Причиной этому стал  длительный бытовой конфликт и личные неприязненные отношения к бывшей жене.

По версии следствия, вечером 6 сентября он пришел к частному дому в селе Мальково, в котором проживала и в тот момент спали экс-супруга, их совместная взрослая дочь со своим сожителем. Мужчина закрыл на входную дверь дома на навесной замок и поджёг строение спичками. Убедившись, что дом горит, он скрылся с места преступления. Обреченных на гибель спасли соседи - они потушили пожар и помогли им выбраться, сообщили в СУ СК по Тюменской области.

Теги: поджог , суд
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Декабрь, 2025