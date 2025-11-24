Экс-сотрудница компании в Нижневартовске вымогала у начальника 47 млн рублей, угрожая компроматом

С сентября по октябрь 2025 года в Нижневартовске бывшая сотрудница потребовала от генерального директора нефтегазового предприятия выплатить ей 47 млн рублей. В случае отказа она угрожала передать компрометирующие сведения о нем в правоохранительные органы. Руководитель компании обратился в полицию.

"Следователем СУ УМВД России по ХМАО – Югре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 163 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Фигурантке избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале.