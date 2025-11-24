Тюменского водителя обязали выплатить 400 тыс рублей пострадавшей в ДТП пассажирке

Фото из архива ГАИ ТО

Омутинский суд по иску прокуратуры взыскал с мужчины 2007 года рождения 400 тысяч рублей в пользу пострадавший при ДТП девушки, ехавшей с ним и получившей телесные повреждения, квалифицированные как тяжкий вред здоровью.

По данным суда, 29 апреля 2025 года водитель, ехавший на ВАЗ 21140 на автодороге "Тюмень - Ишим – Омск" - Свобода в Омутинском районе с одним пристегнутым ремнем безопасности пассажиром впереди и двумя непристегнутыми сзади, на мокрой дороге выбрал неверную скорость и не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал в правый кювет и опрокинулся. В результате пассажир автомобиля получила серьезные травмы. В иске сумму компенсации потерпевшая объяснила тем, что в результате ДТП она получила тяжкий вред здоровью, что повлекло морально-нравственные страдания, длительное стационарное лечение, ограничения в активном образе жизни, а также физическую боль, стресс и испуг.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Ранее ГАИ сообщало, что четверо учеников школы села Омутинского попали в ДТП. Автомобилем ВАЗ 21140 управлял 18-летний водитель со стажем за рулем менее года. В результате аварии пострадала пассажирка автомобиля, 17-летняя школьница. Девушка ехала на заднем пассажирском сиденье и не была пристегнута ремнем безопасности. Еще два 18-летних пассажира и водитель не пострадали, они были пристегнуты ремнями безопасности.