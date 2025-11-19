СК разыскивает ямальца Козина, вышедшего из попутки в Уватском районе и пропавшего без вести в августе 2024 года

10:30 19 ноября 2025
В рамках расследования уголовного дела, находящегося в производстве СУ СК РФ по Тюменской области,  устанавливается местонахождение жителя села Яр-Сале (ЯНАО) Козина Алексея Сергеевича, 1988 г.р., пропавшего без вести 25 августа 2024 года при следовании в направлении  Екатеринбурга.

Установлено, на 542 км  федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск в Уватском районе Козин А.С. покинул попутный автомобиль марки "Хендай" в сопровождении собаки породы такса. Его местонахождение не установлено. 

Приметы: на вид около 37 лет, рост  170 см, лицо овальной формы, глаза голубые, волосы прямые, светло-русые с  теменной лысиной, телосложение плотное.

Всем, кто располагает какой-либо информацией,  просим сообщить  по тел: 8 (34561) 28-7-02 (дежурная часть), 28-7-52, 28-7-49 (уголовный розыск), а также по  номеру СУ СК РФ по Тюменской области: 8-904-491-43-25.

Теги: розыск , СКР , Уватский район , ЯНАО
