Новый год по-центральноамерикански: студентка из Сальвадора рассказала тюменцам о праздничных традициях

Студентка из Сальвадора Пилар Маркез живет в Тюмени два с половиной года, и узнала, чем ее удивили российские традиции и как празднуют Новый год у нее на родине.

В Сальвадоре Новый год — семейный праздник. Вечером 31 декабря родственники собираются за общим столом. Традиционные блюда — тамалес (блюдо из кукурузного теста с начинкой), pan con pollo (булочка с курицей, свеклой, салатом из капусты, листовым салатом и томатным соусом со специями) и индейка. В полночь поднимают тост.

Папа Ноэль (аналог Санта Клауса) важнее на католическое Рождество 25 декабря — тогда он приносит детям подарки. На Новый год обмен подарками не так распространен, сальвадорцы ограничиваются добрыми пожеланиями, - сообщает Тюменская область сегодня.

Праздник сопровождает музыка: во многих домах устраивают вечеринки с танцами. Дети разбивают пиньяты со сладостями, взрослым дарят игрушки. Телеканалы и радиостанции транслируют кумбию (колумбийский музыкальный стиль и танец), а в полночь идет обратный отсчет. Речь президента не так важна, как в России.

В Сальвадоре есть ритуалы на удачу:

• съесть 12 виноградин в полночь (по одной на каждый месяц);

• обойти дом с чемоданом — к путешествиям;

• надеть нижнее белье определенного цвета (желтое — к достатку, красное — к любви);

• подмести дом перед Новым годом — чтобы избавиться от плохой энергии.

– Я живу в Тюмени около двух с половиной лет. Первый российский Новый год провела здесь с друзьями — было спокойнее, чем в Сальвадоре с семьей. Мы пытались запустить фейерверки, но на улице было очень холодно, поэтому ничего не вышло".