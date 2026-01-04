Курс на 2026 год: утверждена обновленная деловая программа форума TNF

Тема тюменского Промышленно-энергетического форума TNF 2026 определена как "Нефтегазовая отрасль будущего: энергия перемен". Организаторы планируют собрать на площадке форума не менее 15 тысяч человек, среди которых топ-менеджеры и руководители крупнейших компаний ТЭК, технологических и ИТ-компаний, представители федеральных и региональных органов власти, лидеры научно-технических институтов и отраслевых экспертных центров.

Первые два дня будут посвящены теме "Технологии и цифровые решения в ТЭК". В третий день форума "Стратегии" запланированы дискуссии о долгосрочных векторах развития ТЭК в условиях современных геополитических ограничений, включая роль промышленных кластеров и задачи импортозамещения. Ожидается участие представителей правительства России, профильных федеральных и региональных ведомств, а также топ-менеджмента крупнейших нефтегазовых компаний.

Завершит форум трек "Человеческий капитал", в рамках которого пройдут HR-саммит и День молодого специалиста. Карьерный хаб сфокусирован на решении кадровых задач топливно-энергетического комплекса, - сообщили в пресс-службе TNF (г. Тюмень).