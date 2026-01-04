Каникулы осознанно: в Тюмени подготовили серию практических видео для полезного отдыха

В интернете появилась серия видеороликов о том, как провести новогодние каникулы с максимальной пользой для тела и разума. Практические гайды содержат экспертные советы и работающие лайфхаки для восстановления энергии, формирования здоровых привычек и осознанного отдыха. Ролики можно найти в сообществе ВКонтакте "Медиацентр | Тюмень".

Первый ролик "Новогодний режим: как отдохнуть и набраться сил" посвящен тому, как сохранить энергию и бодрость, а также восстановить силы в праздничный период. В нем невролог, специалист медицинского центра "Церебро" Екатерина Чернова объясняет, как использовать праздничные дни для полноценного восстановления сил, а не пассивного отдыха. Она дает практические рекомендации по выявлению и минимизации ежедневных привычек, снижающих энергетический ресурс, а также предлагает конкретные действия и занятия для поддержания бодрости.

Второй ролик "Психологический щит: как защищать личные границы" учит отстаивать свои границы в общении с родственниками в период каникул. Клинический психолог Александр Бунин на практических примерах разбирает способы корректного завершения нежелательных разговоров о личной жизни или работе за праздничным столом. В ролике показаны способы мягкого, но уверенного отказа от неудобных предложений, неожиданных визитов или обременительных просьб без риска испортить отношения.

Третий гайд "Как сделать заботу о здоровье своей привычкой" учит проактивному отношению к здоровью как к главной ценности. Врач-невролог Екатерина Чернова объясняет, почему основа заботы о здоровье заключается в систематической профилактике. Эксперт отвечает на ключевые вопросы: как часто необходимо проверять здоровье, и посещение каких специалистов должно стать регулярным. Также какие базовые обследования входят в программу диспансеризации и почему комплексная диагностика необходима даже при хорошем самочувствии.

Четвертый ролик "Как распознать кризис у близкого и помочь?" содержит четкий алгоритм действий, если кто-то из окружения оказался в сложной психологической ситуации. Практикующий психолог, преподаватель психологии Бахыт Яшкина рассказывает, как распознать тревожные сигналы: заметные изменения в поведении и специфические слова-маркеры в речи, - сообщает Мегатюмень.

— Новогодние каникулы — возможность перезагрузиться, уделить время себе и близким. Однако этот период может стать источником стресса и усталости. Наша серия видео — это своего рода "инструкция" к осознанным каникулам. Мы собрали экспертов из разных сфер, чтобы дать тюменцам не просто теорию, а конкретные, применимые здесь и сейчас инструменты: от настройки режима до важных социальных навыков. Верим, что эти небольшие, но качественные вложения в свое физическое и ментальное состояние в начале года помогут сделать его более продуктивным и гармоничным, — пояснила Валерия Иванова, руководитель Медиацентра Тюменской области.